Fin de la saison régulière avec une victoire et une défaite

Windsor – Les Aigles terminaient la fin de semaine dernière leur saison régulière. Pour leur dernière partie à domicile, la troupe de René Kendall affrontait les Patriotes de Longueuil. Par contre, ses derniers se sont présentés avec seulement 4 joueurs et un gardien de but. Les Aigles ont donc remporté la partie par forfait 1 à 0. Le seul but de la partie a été attribué à Jean-Philippe Bachand Leblanc, son premier de la saison.

Le lendemain, les Aigles se rendaient à l’aréna Julien-Ducharme pour leur dernière partie de la saison contre l’Extrême de Sherbrooke. La première période a été chaudement disputée. Les Aigles ont d’abord ouvert la marque, cependant les Sherbrookois ont répliqué avec deux buts. Les Aigles ont réussi à égaler la marque en avantage numérique à la mi-période. Les Aigles ont cependant retiré leur gardien en fin de période pour tenter de prendre les devants, mais c’est plutôt l’Extrême qui a réussi à compter dans le filet resté désert. Sherbrooke rentrait au vestiaire avec une avance d’un but.

La deuxième période est très souvent la période la plus difficile pour les Aigles et cette partie n’a pas fait exception. En effet, Windsor a été incapable de marquer tandis que leurs adversaires ont faisaient bouger les cordages à trois reprises. Les visiteurs sont donc revenus au vestiaire avec un retard de quatre buts. La troisième période n’a pas été facile pour les Aigles, laissant leur adversaire marqué à deux reprises et touchant le fond du filet du cerbère sherbrookois Sam Verville à une seule reprise. Les Windsorois se sont donc inclinés au compte de 8 à 3. Les meilleurs pointeurs ont été Francis Côté avec 1 but et une passe et Alex Veilleux-Kendall.

Début des séries éliminatoires

Les Aigles devront faire beaucoup mieux s’ils veulent amorcer d’un bon pied les séries éliminatoires et tenter de remporter un troisième titre consécutif des séries éliminatoires. Les Aigles affronteront l’équipe qui va terminer en troisième position, la Milice de Laval. Pour connaître la date et l’heure de la prochaine partie, surveillez la page (papier et web) des sports du journal l’Étincelle, la page Facebook des Aigles seniors et le site web du Circuit québécois de crosse senior.