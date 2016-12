Richmond (Guy Marchand) – Le dernier programme de la ligue de softball de Richmond a donné lieu à des matchs chaudement disputés alors que l’issue des rencontres s’est décidée à la toute fin de la 6e manche pour changer des verdicts nuls en des victoires pour l’Industrielle-Alliance et le Pub Amigo.

Dans le premier match, le Timber Mart Couture avait bien entrepris la partie, mais l’Industrielle Alliance a inscrit pas moins de 6 points au cours des 4 dernières manches pour l’emporter au compte de 7-6. Sean «Lefty» Boersen a été le lanceur gagnant et Benoìt Corriveau a été le lanceur perdant, lui qui est venu en relève à Réal Couture qui avait bien fait en n’accordant qu’un point à ses adversaires en 3 manches de travail.

C’est un coup sûr de Michael Boersen, son 2e du match, qui a produit le point vainqueur. Parmi les autres joueurs qui se sont signalés dans la victoire, il y a eu Mathieu Corriveau avec 3 en 4 et David Paterson avec 2 en 4. Pour les perdants, «Big Ben» Norris s’est distingué avec 3 coups surs et mentionnons également le vétéran Marcel Couture et David Noël avec 2 en 4.

Dans l’autre match, le Pub Amigo a signé une deuxième victoire consécutive en battant l’Hôtel Grand Central au compte de 10-9. Gabriel Bourgeois a été le lanceur gagnant et André Charest a subi le revers en relève à Francis Malenfant. Les meilleurs des gagnants ont été Ken Lyster avec 4 en 4 dont le point produit gagnant, André Maurice avec 3 en 4 et 4 points produits ainsi que Denis Desrosiers avec 2 en 4. Pour les perdants, il y a eu Guy Bernier, un vétéran qui a effectué un retour dans la ligue après près de 20 ans d’absence, avec 3 en 4 et les jumeaux Guillaume et Jean-Robert Lyrette avec 2 en 4.

À signaler qu’il s’agissait d’une deuxième victoire cette saison pour le Pub Amigo en l’absence de leur gérant Patrick Lefebvre parti en tournée de dépistage. Après la rencontre, on a entendu dans les estrades de méchantes langues qui suggéraient qu’il prolonge sa tournée de quelques semaines! Rappelons que le même phénomène s’est produit l’an dernier, alors que Le Pub Amigo, qui n’avait pas connu la victoire, avait profité de son absence pour connaitre une série de 7 victoires avant le début des séries.

Joueurs du match

Les joueurs du match Toyota Richmond ont été Mathieu Corriveau dans le premier match et Ken Lyster dans la deuxième rencontre.

Classement

Le classement de la ligue de softball de Richmond se lit comme suit après 7 rencontres. L’Industrielle Alliance compte 13 points (6-0-1), l’Hôtel Grand Central a 9 points (4-2-1), le Pub Amigo compte maintenant 4 points (2-5) et le Timbert Mart Couture se retrouve seul dans la cave avec 2 points (1-6).