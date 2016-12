Un projet pour faire bouger les filles de 12 à 17 ans

Windsor – Le regroupement local de partenaires des saines habitudes de vie Val en forme est fier de s’associer au projet Faites comme elles en Estrie. Inspiré du projet national Fille’active, ce volet a pour objectif de faire bouger les filles de 12 à 17 ans dans un contexte non compétitif. Le projet mise sur le dépassement de soi, la réussite personnelle ainsi que la force d’un groupe uni.

Pour l’été 2016, Val en forme s’associe avec Geneviève Côté pour organiser un groupe de filles tous les mercredis matin à partir du 6 juillet jusqu’au 24 août. Ce sera sous forme d’entraînement amusant, différent chaque semaine qui misera sur le dépassement personnel et le plaisir d’être en groupe.

Pour 30 $, vous bénéficiez de 9 semaines d’entraînement, l’inscription à la Course Color Run de Sherbrooke le 17 septembre prochain, un bandeau aux couleurs du projet Faites comme elles, des conseils sur l’alimentation et un sac lors de la journée de course et encore plus.

Vous devez vous inscrire en communiquant avec Val en forme au 819 845-3769, poste 219. Les entraînements auront lieu à Windsor avec Mme Côté tous les mercredis du 6 juillet au 24 août, de 9 h à 10 h.