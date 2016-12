Nouvelles de la crosse mineure de Windsor

Windsor – Le lundi 13 juin dernier, trois parties étaient de la ligue de crosse mineure de l’Estrie étaient présentées au centre J.A.-Lemay.

Les Aigles féminins recevaient les Chiffres et Plaisir de Sherbrooke. Les spectateurs présents ont eu droit à une victoire des Aigles par la marque de 2-1. En première période, les joueuses ont été incapables de déjouer les deux gardiennes en présence. C’est lors du second engagement que Laurie Jones, aidée de Alyson Desmarais a fait vibrer les cordages avec seulement une minute de jouée. Trois minutes plus tard, les Sherbrookoises nivelaient la marque. Avec tout juste deux minutes à faire, Alyssa Caron, avec l’assistance de Audrey-Anne Morneau et Maïka Fowler-Ravary, redonnait l’avantage aux Aigles. Lors de la dernière période, les joueuses se sont de nouveau butées aux deux gardiennes qui n’ont laissé aucune balle toucher le fond du filet.

Le deuxième match, de catégorie midget, mettait aux prises les Aigles et les Memphrés. La partie a mal débuté pour les Aigles qui, en moins de trois minutes, avaient laissé leurs adversaires compter à deux reprises. Profitant d’un avantage numérique en fin de période, Galaad Fowler-Ravary a ouvert la porte aux Aigles en comptant le premier but de ceux-ci. Ce but a semblé motiver les Aigles qui ont débuté le deuxième tiers avec deux filets à la sixième et septième minute de jeu. À 9:05, Magog nivelait la marque. Windsor reprenait l’avantage cinq secondes plus tard et ajoutait un autre filet avant que la sirène se fasse entendre. Lors du dernier tiers, Édouard Perron bloquait tous les tirs dirigés contre lui alors que ses coéquipiers touchaient le fond du filet en trois occasions, permettant à l’équipe de se mériter une victoire de 8-3. Les autres buteurs des Aigles ont été Raphaël Raymond (3-0), Gabriel Morneau (2-1), Thomas Fredette (1-4) et Nathan Girard (1-1).

Pour le dernier match au programme, les Aigles intermédiaires recevaient l’Express de Coaticook qui s’est présenté avec un effectif de seulement cinq coureurs et un gardien. Après la première période, les Aigles menaient 1-0 grâce au filet de Nicolas Jolin-Saint-Laurent. En début de deuxième, les Windsorois marquaient trois buts en moins de trois minutes. Ces filets sont venus des bâtons de Julien Trudeau-Perron, Raphaël Scrosati et Frédéric Nadeau. Avec seulement quelques secondes à jouer, l’Express comptait son premier but de la partie. Lors du dernier tiers, Nicolas Jolin-Saint-Laurent, des Aigles, ajoutait un but au cadran pour les siens. Félix Laberge pour Coaticook y allait de deux filets durant ce laps de temps. Victoire donc des Aigles 5-3.

Le mercredi 15 juin en soirée, les Aigles intermédiaires affrontaient le Dentavie de Sherbrooke à l’aréna Ivan-Dugré. Windsor a signé un gain de 6 à 2. Les compteurs ont été Julien Trudeau-Perron avec un truc du chapeau, Nicolas Jolin-Saint-Laurent, Olivier Proulx-Jeanson et Xavier Fournier.

Prochaines parties

La semaine prochaine, toutes les équipes seront en action. Le lundi 27 juin à compter de 19 h, les gens peuvent assister à la partie du féminin qui recevra Coaticook. Ce sera suivi à 20 h du midget et de l’intermédiaire à 21 h qui recevra pour leur part les équipes de Sherbrooke.

Le mercredi 29 juin, les Aigles mini-tyke et tyke se rendront jouer avec ceux de Sherbrooke à 18 h et les Aigles féminins se rendront également à l’aréna Ivan-Dugré pour y affronter l’équipe de l’endroit.