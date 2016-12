Le Pow Wow de Richmond couronne ses champions

Richmond – C’est le week-end dernier que se déroulait la deuxième édition du tournoi de balle lente mixte Pow Wow de Richmond. La température clémente des derniers jours aura su ravir le comité organisateur, ainsi que les joueurs et joueuses des 12 équipes en lice lors des joutes de la fin de semaine.

« Nous avons eu droit à un calibre de jeu à la hauteur de nos attentes, de plus quelques nouvelles équipes en provenance de Sherbrooke étaient inscrites pour la première fois à Richmond cette année et nous confirment déjà leurs retours pour l’an prochain en vue d’une possible 3e édition. C’est beaucoup de travail et de temps pour tous les joueurs, joueuses et conjoints-tes membres de notre équipe pour réaliser un tel évènement, mais quelle satisfaction pour tous lorsque l’on ferme le dimanche soir avec la fatigue certes, mais également avec le sourire d’avoir atteint notre but premier, c’est-à-dire de faire du Pow Wow de Richmond une activité estivale familiale et de bon goût », de confier avec beaucoup de fierté envers son organisation Richard Lefebvre, capitaine du Team JN Auto/Wild.

C’est finalement la formation des Reds de Windsor, des capitaines Luc Viens et Steve Larochelle, qui est repartie championne en disposant de l’équipe Usagé à tout prix des capitaines Michel Leblanc et Yvon Moffat. Le comité organisateur tient à féliciter les gagnants et finalistes pour leurs réussites, mais aussi remercier l’ensemble des équipes présentes lors de ces trois jours de festivités.

Une fois de plus, un grand merci à nos généreux collaborateurs qui ont rendu l’aventure possible : JN Auto.com, restaurant Bonheur d’Italie, Couture Timber Mart, Cantine Mary Poppins, Teintage de l’Estrie, Familiprix Philippe Leng, Gonflable.ca, les magasins Momo Sports, le Garage Courteau et les loisirs de la Ville de Richmond»