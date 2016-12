Hockeyeuses de Richmond en tournoi à Bordeaux

Richmond (RC) – En octobre prochain, deux hockeyeuses provenant de Richmond se joindront à l’équipe M13 du collège Clarétain de Victoriaville. Les deux jeunes filles, Émilie Robidas (11 ans) et Rose Lennon (12 ans), qui ont fait parti de l’Association hockey mineur de Richmond, feront le saut dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS).

En se joignant à cette équipe, le duo s’embarque dans une nouvelle aventure qui les amènera à Bordeaux, en France, où elles disputeront un tournoi de hockey en octobre 2016.

Collectes de fonds

Les deux comparses feront une cueillette de contenants consignés pour les aider à financer leurs voyages en France. Les jeunes filles seront présentes dans le stationnement de l’ancien commerce Vidéo d’en Haut, au coin de la 7e avenue et de la rue Craig à Richmond. Elles feront cette cueillette lors de deux fins de semaine, soit les 25 et 26 juin et les 2 et 3 juillet, de 10 h à 15 h. De plus, lors des festivités de la fête de la Saint-Jean Baptiste et de la vente trottoir des marchands de Richmond du 4 au 9 juillet, les deux jeunes filles seront au Parc du centre de ville de Richmond pour y vendre des friandises glacées.

Merci à la population de Richmond et des alentours pour votre support et encouragement.