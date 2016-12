Premier gain de la saison pour le Pub Amigo dans la ligue de soft-ball de Richmond

Richmond (Guy Marchand) – Aux grands maux, les grands remèdes ! Le Pub Amigo a finalement brisé la glace dans ligue de softball de Richmond en remportant sa première victoire de la saison, grâce à ses joueurs de remplacement et au brio de leur lanceur Gabriel Bourgeois.

L’équipe B du Pub Amigo qui manquait les services de plusieurs réguliers, dont le gérant Patrick Lefebvre encore en tournée de dépistage (!) lors de cette rencontre, a en effet excellé pour l’emporter au compte de 10-4 sur le Timber Mart Couture.

Les gagnants ont inscrit pas moins de 6 points lors des deux premières manches aux dépens du lanceur perdant Réal Couture pour permettre ce premier gain à la fiche du « Grand Gab », qui n’a alloué qu’un coup sûr en 4 manches de travail pour savourer sa première victoire de la saison.

Les meilleurs à l’offensive pour les gagnants ont été Denis Desmarais, Gabriel Bourgeois et Ryan Murphy avec 2 en 4 chacun. Ils ont reçu un solide coup de pouce des remplaçants Michael Boersen, Aaron Corey et Yan Levasseur qui a frappé un circuit.

Dans l’autre match au programme, l’Industrielle Alliance a inscrit 5 points au cours des 2 dernières manches pour soutirer un verdict nul de 6-6 à l’Hôtel Grand Central. Les lanceurs de décision ont été Sean Boersen et Francis Malenfant. Pour Industrielle-Alliance qui a frappé 17 coups sûrs, les meilleurs ont été Mathieu Corriveau et Sean Boersen avec 3 ainsi que Philippe Dubois avec 2. Dans le camp adverse, il y a eu également 17 coups sûrs et les meilleurs ont été André Charest avec 3 en 3 Jean-Marc Dubois 3 en 4 et Guy Bernier avec 2 en 2.

Joueurs du match

Une nouveauté cette année, les joueurs du match Toyota Richmond, qui remplace le titre de Weedeater, ont été décernés à André Charest tant pour sa performance au bâton 3 en 3 et 4 points produits qu’à titre de lanceur, accordant seulement un point en 4 manches de travail. L’autre récipiendaire a été Gabriel Bourgeois qui lui a aussi excellé en n’allouant qu’un coup sûr en 4 manches et qui a obtenu 2 en 4.

Classement

Le classement de la ligue de softball de Richmond se lit comme suit après 6 rencontres. L’Industrielle Alliance compte 11 points (5-0-1), l’Hôtel Grand Central a 9 points (4-1-1), le Timbert Mart Couture 2 points (1-5) et le Pub Amigo 2 points également (1-5).