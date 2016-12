Participation des Aigles midget au tournoi de Sherbrooke

Windsor – Du 2 au 5 juin se tenait la 8e Classique Extrême de Sherbrooke aux arénas Julien-Ducharme et Ivan-Dugré. Les Aigles midget ont participé à ce tournoi en affrontant au départ les Memphrés de Magog.

Après un compte égal de 1-1 au terme de la première période, Windsor a par la suite réussi quatre filets versus les deux de leurs adversaires. En troisième, les Aigles y allaient d’une poussée offensive de six buts sans riposte pour ainsi se mériter une victoire de 10-3. Les compteurs de cette partie ont été Nathan Girard (2-0), Galaad Fowler-Ravary (2-0), Elliot Bolduc (1-2), Frédéric Dubois (1-1), Gabriel Morneau (1-1), Thomas Fredette, Xavier Messier et Ismaël Roy.

Les Aigles étaient de nouveau en action le samedi 4 juin en matinée afin d’affronter Saint-Hubert. La partie a plutôt bien débuté avec un premier tiers à l’avantage des Patriotes au compte de 2-1. Lors du deuxième tiers, les Aigles ont compté à deux reprises contre trois pour leurs adversaires. Lors du dernier tiers, la troupe windsoroise a été incapable de faire vibrer les cordages, accordant deux autres filets aux Patriotes pour une marque finale de 7 à 3. Pour Windsor, les filets ont été réussis par Nathan Girard (2) et Gabriel Morneau.

Ayant terminé à la deuxième position du pool B, les Aigles ont affronté en quart de finale l’Express de Coaticook durant la soirée. Ce fut une belle victoire de 5-0 pour les Aigles qui ont joué de façon disciplinée et ont su profiter des avantages numériques. Le blanchissage revient à Édouard Perron. Ses coéquipiers ayant déjoué le gardien adverse sont Nathan Girard (2), Shawn Lennon, Raphaël Raymond et Gabriel Morneau.

Cette victoire a permis aux Aigles d’affronter l’Inspectech de Sherbrooke (qui avait terminé en première position du pool A) en demi-finale le dimanche, en matinée. Rien n’allait en première période pour les Aigles qui ont été blanchis 4-0. En deuxième, les choses se sont lentement replacées. Ils ont touché le fond du but à deux occasions alors que l’Extrême ajoutait trois points au cadran. La troisième période a été celle des Aigles. Ils ont connu une poussée de cinq buts, accordant qu’un seul à Sherbrooke à qui ils ont malgré tout dû concéder la victoire. Dans cette défaite de 7-8, les filets sont venus des bâtons de Shawn Lennon (2), Ismaël Roy, Xavier Messier, Nathan Girard, Thomas Fredette et Elliot Bolduc.

Les Aigles mini-tykes et tykes ont également participé au tournoi de Sherbrooke en jouant des parties hors concours face à Saint-Hubert et Terrebonne. Les jeunes garçons et filles ont eu bien du plaisir parmi lesquels Étienne et Guillaume Richer ont revêtu l’uniforme de gardien en ces deux occasions.