2e édition de la classique Pow Wow à Richmond

Richmond – C’est durant la fin de semaine des 17,18 et 19 juin que se tiendra la seconde édition du tournoi de balle donnée mixte Pow Wow au parc Gérard-Lefebvre de Richmond. L’évènement est organisé par les membres de l’équipe de balle du commerçant automobile JN Auto et la formation de hockey du Wild senior A de Windsor.

L’activité se veut avant tout un happening familial durant lequel la population est invitée à venir assister à d’excellents matchs sur le terrain, tout en profitant d’une ambiance conviviale et amusante. Le support de nombreux partenaires dont la pharmacie Familiprix Philippe Leng de Richmond, Gonflable.ca, le restaurant Bonheur d’Italie de Windsor, Couture Timber Mart de Richmond, Teintage de l’Estrie, le Snack Mary Poppins, les magasins Momo Sports ainsi que JN Auto permettent à l’organisation d’offrir un volet divertissement ainsi qu’un service de bar et de cantine sur le site.

« Nous en sommes à nos derniers préparatifs en vue du weekend qui approche, mais nous étudions tout de même la possibilité d’ajouter un spectacle musical aux abords du terrain. Pour ce faire, nous sommes ouverts à écouter et accueillir de nouveaux collaborateurs désireux de se joindre au projet potentiel », de confier Richard Lefebvre, membre de l’organisation.

Plus d’une dizaine d’équipes, chacune composée de 9 hommes et 2 femmes en provenance de partout en région, se disputeront la victoire sur le mythique petit terrain de balle de la place des Loisirs. C’est donc avec enthousiasme que les joueurs et joueuses du Pow Wow JN Auto-Wild invitent la population à ces trois jours de compétitions.