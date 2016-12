Victoire des Aigles juniors de Windsor face aux Patriotes

Windsor – Les Aigles juniors de Windsor recevaient les Patriotes de Longueuil samedi dernier. Ces deux équipes, qui n’avaient pas réussi malgré une période supplémentaire à déterminer un gagnant la semaine dernière, n’ont pas offert aux spectateurs une partie aussi enlevante.

Le premier filet du match a été compté à la 42e seconde de jeu par Julien Michaud-Létourneau avec l’aide de Xavier Fournier et Nicolas Jolin-Saint-Laurent. Malgré que les Aigles aient compté rapidement, il a fallu attendre à la neuvième minute pour assister à un autre filet, ce dernier venant de Longueuil. À la douzième minute, Anthony Raymond sur des passes de Xavier Fournier et Frédéric Nadeau redonnait l’avance aux Aigles. Jean-Christophe Fougère ajoutait un autre but pour les locaux à la quinzième minute de jeu, permettant un avantage de 3-1 pour les Aigles à la fin du premier entracte.

En deuxième période, les pénalités ont été plus nombreuses à inscrire que les filets marqués. Les deux formations se sont vues décerner respectivement cinq et une punitions mineures. Profitant d’un avantage numérique, Longueuil déjouait Félix Turgeon à 2 h 19. Les spectateurs ont vu ensuite le deuxième filet de la période de Nicolas Jolin-Saint-Laurent pour une marque de 4-2.

Lors du dernier engagement, les visiteurs n’ont pris que six minutes pour toucher le fond du filet à deux reprises et ainsi égaliser le pointage. Dans les trois minutes suivantes, Julien Michaud-Létourneau et Jordan Roy faisaient vibrer à leur tour les cordages et redonnaient l’avance aux Aigles. Alors qu’il ne restait que trois minutes à faire au cadran, les Patriotes ajoutaient un but. La victoire était toujours possible pour eux, mais les joueurs des Aigles ont su garder le contrôle de la balle jusqu’à la fin de la partie, se méritant une victoire de 6 à 5.

Classement et prochain match

Après huit parties jouées cette saison, les Aigles se retrouvent deuxièmes au classement avec 9 points (4 victoires, 3 défaites et une nulle). Les Patriotes de Longueuil ont le même nombre de points, soit 9, mais avec une fiche de 4-5-1. Le National de WILA ferme la marche avec aucun point en six rencontres.

Le vendredi 17 juin, à 20 h, les Aigles reçoivent l’Extrême de Sherbrooke, meneur au classement avec 14 points grâce à leur fiche de 7 victoires et une défaite. C’est un match qui promet, les deux équipes offrant toujours de belles parties lorsqu’elles s’affrontent. Les amateurs y sont attendus en grand nombre.