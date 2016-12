Windsor – Le mercredi 8 juin dernier, trois équipes des Aigles se rendaient à Coaticook y affronter les équipes de l’endroit.

La première partie au programme était celle du midget avec une victoire convaincante des Aigles de 9-0. Ils menaient 2-0 après la première période et ont ajouté trois buts en deuxième et quatre en troisième au cadran alors que Édouard Perron bloquait tous les tirs dirigés contre lui. Comme à leur habitude, plusieurs joueurs ont participé au pointage : Raphaël Raymond, Thomas Fredette et Gabriel Morneau y sont allés de 2 buts chacun. Le pointage a été complété par Frédéric Dubois (1-2), Xavier Messier (1-1) et Zach Lamadeleine.

Par la suite, ce sont les Aigles féminins qui sont entrés en action. Valérie Durand aidée de Élodie Richard, a déjoué la gardienne adverse dès la deuxième minute de jeu. Ce fut le seul point marqué de toute la rencontre. Partie rapidement jouée alors que peu de pénalités ont été décernées aux deux équipes.

Le match de niveau intermédiaire était le dernier présenté au programme de la soirée. Les Aigles ayant été punis plus souvent que leurs adversaires, ont permis à ces derniers de profiter des avantages numériques pour faire vibrer les cordages en deux occasions contre une seule réplique au terme d’une défaite de 2-1.

La semaine prochaine, les équipes seront en action à l’extérieur. Le lundi 20 juin, le midget et l’íntermédiaire se rendront à Ivan-Dugré de Sherbrooke tandis que le mercredi 22 juin, les Aigles féminins seront à Coaticook.