Défaite et partie difficile pour les Aigles seniors de Windsor

Windsor – Les Aigles seniors de Windsor ont connu leur deuxième défaite contre la Milice de Laval, le 11 juin dernier. Dans cette défaite au compte de 12 à 6, c’est avec seulement 12 joueurs en uniforme que la troupe de René Kendall s’est rendue à l’aréna Cartier de Laval.

Les Aigles avaient bien amorcé la partie en marquant le premier but sur un avantage numérique, mais ils ont été incapables de conserver leur avance. La Milice a répliqué avec trois buts pour une avance de 3 à 1 après le premier entracte.

La deuxième période est toujours plus difficile pour les Aigles cette saison et cette partie n’a pas fait exception à la règle. Les multiples désavantages numériques ont épuisé les Aigles et la Milice a su en profiter. De plus, Windsor n’a pas profité des nombreuses occasions de marquer. Les Aigles ont seulement fait bouger les cordages qu’à une seule reprise alors que leurs adversaires réussissaient à déjouer le gardien Ronald Beaudette à cinq reprises.

Les Aigles tiraient donc de l’arrière 8 à 2 après le deuxième tiers. Ils sont revenus motivés pour la troisième période en inscrivant 4 buts, tout comme Laval. Ce fut insuffisant puisque l’écart était trop grand pour que les Windsorois reviennent dans la partie. Il faut souligner dans cette défaite le travail du gardien Ronald Beaudette qui a soutenu son équipe pendant les soixante minutes du match, ainsi qu’Alexandre Massé qui a troqué ses jambières pour prêter main-forte à ses coéquipiers. Les meilleurs pointeurs dans cette partie ont été David Massé avec 2 buts et 3 passes, Francis Côté (0-4) et Vincent Dubreuil (2-1).

Prochaine joute

Les Aigles seniors seront de retour à domicile le samedi 18 juin, dès 20 h, alors que l’Extrême de Sherbrooke sera sur place. Il s’agit d’une partie importante, car le premier rang est en jeu. Tous les amateurs sont invités à venir encourager les Aigles en grand nombre.