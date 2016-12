Plusieurs victoires à la crosse mineure de Windsor

Windsor — Lundi dernier, toutes les équipes de l’Association de crosse mineure de Windsor étaient en action au centre J.A. Lemay. Tout d’abord à 18 h, les Tykes de Windsor et Sherbrooke jouaient leur premier match de la saison. Les jeunes sur le terrain ont eu beaucoup de plaisir à jouer ensemble.

Le féminin recevait les Chiffres et Plaisir de Sherbrooke également. Aucune des deux équipes n’a réussi à compter en première période. En deuxième, Joey Péloquin a compté avec l’aide de Audrey-Anne Morneau et c’était ensuite à Élodie Richard de s’inscrire à son tour. De nouveau, en troisième période, les deux équipes ont été incapables de toucher le fond du filet. Alyson Leroux s’est de nouveau mérité un blanchissage cette saison avec cette victoire de 2-0.

Les Aigles midget recevaient quant à eux les Memphés de Magog. Ces derniers ont fait vibrer les cordages à deux reprises sans riposte en première période. En tout début de deuxième, Raphaël Raymond, avec l’aide de Ismaël Roy, inscrivait le premier but des Aigles. Son coéquipier Frédéric Dubois, sur une passe de Elliot Bolduc, égalisait la marque à 5 h 44. Trois minutes plus tard, les Memphrés réussissaient à déjouer Édouard Perron pour reprendre l’avantage de la partie. Avec seulement huit secondes à faire, Gabriel Morneau égalisait la marque grâce aux aides de Elliot Bolduc et Édouard Perron.

En milieu de dernière période, les Memphrés avaient de nouveau le meilleur sur les Aigles, mais Thomas Fredette sur une passe de Galaad Fowler-Ravary permettait aux siens de se mériter une partie nulle de 4-4.

Pour clore la soirée, l’équipe intermédiaire était l’hôte du Dentavie de Sherbrooke. Le premier vingt s’est soldé sans aucun but, les deux gardiens arrêtant tous les lancers dirigés contre eux. Nicolas Jolin-Saint-Laurent des Aigles, a été le premier à mettre la balle au fond du filet à 2:37 du deuxième engagement. Le Dentavie, malgré une infériorité numérique, a égalisé le pointage moins d’une minute plus tard. Avec seulement une minute au cadran, Xavier Fournier, avec l’aide de Julien Trudeau-Perron, donnait l’avantage aux Aigles.

Les Aigles ont compté deux buts rapides dans les quatre premières minutes de jeu du dernier tiers provenant des bâtons de Olivier Proulx-Jeanson et Nicolas Jolin-Saint-Laurent, tous deux aidé par Xavier Fournier. Puis le Dentavie a fait vibrer les cordages à 6 h 21. Julien Trudeau-Perron faisait de même à 7 h 14. En toute fin de partie, les sherbrookois comptaient de nouveau, mais concédaient une victoire de 5-4 aux Aigles.

Mercredi, les Aigles féminins rendaient visite à l’Express de Coaticook. Belle victoire des Aigles par la marque de 5-0. Laurie Jones et Élodie Richard ont déjoué la gardienne adverse en première période. Leurs consœurs Alyssa Caron et Myriam Jolin-Saint-Laurent faisaient de même en deuxième. Le dernier but, réussi en début de dernière période a été compté par Myriam.

Prochaines joutes

Le lundi 13 juin, les Aigles féminins recevront les Chiffres et Plaisir de Sherbrooke à 19 h. Elles seront suivies à 20 h des midget qui affronteront les Memphrés de Magog. L’intermédiaire terminera le programme à 21 h en recevant l’Express de Coaticook.

Le mercredi suivant, les mini-tyke et Tykes se rendront jouer leur deuxième partie du calendrier régulier à 18 h à l’aréna Ivan-Dugré. Leurs grands frères de l’intermédiaire s’y rendront à 20 h pour y affronter le Dentavie.