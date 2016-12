Des victoires pour l’Industrielle-Alliance et l’Hôtel Grand Central dans la ligue de soft-ball de Richmond

Richmond – La formation de l’Industrielle-Alliance a poursuivi sa série de matchs sans défaites jeudi dernier en écrasant la formation de Timber Mart Couture au compte de 15 à 8 dans ligue de soft-ball de Richmond.

Les gagnants ont réussi pas moins de 23 coups sûrs aux dépens des lanceurs des perdants et c’est Benoît Corriveau qui a encaissé le revers tandis que David Paterson récoltait la victoire. Tous les joueurs des vainqueurs ont frappé en lieu sûr et parmi les meneurs en attaque, il y a eu Mathieu Corriveau et Anik Kendall-Veilleux avec 4 en 5 et Sean Boersen avec 2 en 4 dont un circuit. David Paterson a aussi bien fait avec 3 en 4.

Pour les perdants qui ont néanmoins frappé 14 fois en lieu sûr, notons les performances de Benoît Corriveau avec 4 en 4, Brent Paterson et Dylan Smith avec 3 en 4.

Dans l’autre match plus chaudement disputé, le Pub Amigo a effectué une poussée de 2 points en dernière manche, mais cela n’a pas été suffisant pour mettre fin à leur série de défaites. Le Pub Amigo s’est finalement incliné au pointage de 5-4 et le lanceur gagnant a été André Charest et le perdant, Gabriel Bourgeois, qui n’a accordé que 6 coups sûrs.

Les meilleurs à l’attaque pour les gagnants ont été Jean-Marc Dubois avec 2 en 2 et Sébastien Jutras avec 2 en 2. Dans la défaite, Pierre Dumas a obtenu 3 en 3 et André Maurice 2 en 3. A noter que le Pub Amigo n’a pas connu encore la victoire cette saison et la coiffure du gérant de l’équipe commence à se dégarnir !

Classement

Le classement de la ligue de soft-ball de Richmond se lit comme suit après 4 rencontres. L’Industrielle Alliance compte 8 points (4-0), l’Hôtel Grand Central a 6 points (3-1), le Timbert Mart Couture 2 points (1-3) et le Pub Amigo occupe toujours la cave du classement avec aucun point (0-4).