Les Aigles seniors de Windsor dominent le classement avec deux victoires

Windsor – Les Aigles de Windsor ont pris le premier rang du Circuit québécois de crosse senior avec leurs deux victoires face aux Patriotes de Longueuil et la Milice de Laval.

La troupe de René Kendall a pris la route vers l’aréna Rosanne-Laflamme le vendredi 3 juin dernier pour affronter des Patriotes aux effectifs réduits. Les Windsorois ont donc fait face à très peu d’opposition, contrôlant la partie dès la première période avec une avance 5 à 0.

La deuxième période a été le théâtre de 6 buts pour les Aigles alors que les cerbères windsorois fléchissaient à deux reprises seulement. La troisième période a été plus tranquille offensivement alors que les deux équipes se sont échangé un but chacun pour un pointage final 13 à 3 pour les visiteurs. Les meilleurs pointeurs pour les gagnants ont été Francis Côté avec 1 but et 6 passes, Kevin Kendall (1-5) et David Massé (3-2).

Le dimanche 5 juin, les Aigles reprenaient la route pour l’aréna Cartier de Laval afin de jouer contre la Milice. Les Aigles ont d’abord eu de la difficulté en première période tandis que l’adversaire ouvrait la marque. Cependant, Windsor a bien remonté la pente en marquant trois buts sans répliques au terme du premier entracte, menant 3 à 1.

Les Aigles ont bien amorcé la deuxième période en comptant six buts et en accordant que trois. Cependant, le moral des visiteurs a été abimé à la suite de la blessure au genou de Yan Desharnais, mais ils ont tenu bon en troisième période afin de sortir victorieux. Malgré plusieurs désavantages numériques, la défensive windsoroise n’a accordé que trois buts alors que l’offensive marquait à une seule reprise. Les Aigles l’on emporter 11 à 7 et les meilleurs pointeurs ont été Vincent Dubreuil avec 4 buts et une aide, Adam Culbertson (3-1) et Francis Côté (1-1).

Prochains matchs

Les Aigles de Windsor se rendront à Laval le samedi 11 juin afin d’affronter pour une dernière fois cette saison la Milice de Laval. Ils seront de retour au centre Lemay le 18 juin prochain pour y affronter l’Extrême de Sherbrooke.