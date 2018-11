Le tournoi de golf de la Fondation Wales amasse plus de 56 000 $

Canton de Cleveland (RC) – Le 12e tournoi de golf annuel de la Fondation Wales avait lieu le jeudi 23 août dernier au club de Golf Longchamp à Sherbrooke. La météo était idéale pour les 144 joueurs parmi lesquels plusieurs venaient d’aussi loin qu’Ottawa, Toronto et Calgary. Au total, 195 personnes sont venues au souper et au banquet.

Le tournoi était composé d’une variété d’activités et de jeux, dont le plus long coup de départ à l’aide d’une canne et celui du trou le plus près. Il y avait aussi trois prix potentiels pour un trou d’un coup, une location de voiture électrique de JN Auto, un véhicule utilitaire d’Équipements R.M. Nadeau et un bail d’un an pour une Camry de Toyota Richmond. Les commanditaires de la Fondation Wales ont également fait don de collations pour les joueurs et les bénévoles. Ils s’agissaient de la Pharmacie Familiprix Philippe Leng (sacs cadeaux), Carol MacArthur (pommes), Domino’s Pizza, Tim Hortons et ses Timbits et les Breuvages Bull’s Head.

«Ces activités amusantes ont été suivies par un banquet animé par Mose Persico, l’animateur de divertissement de CTV News Montréal. L’encanteur Steven Barrie de Service d’encan BSB de Richmond a fait un excellent travail, organisant la vente aux enchères en direct de l’événement qui a été excitante et fructueuse en raison de la diversité et de la qualité des articles. La Fondation tient à remercier spécialement Barbara Verhoef pour son dévouement à trouver ces articles d’encan, ainsi qu’à toute la famille Verhoef pour avoir inscrit quatre quatuors», mentionne Brendalee Piironen, directrice générale du Foyer et du CHSLD Wales.

Des commanditaires importants

Fait à noter, le tournoi de golf-bénéfice est l’activité la plus prospère au profit de la Fondation Wales, et ce, grâce à la reconnaissance des nombreuses entreprises locales et régionales. Les commandites majeures du tournoi pour l’année2018 regroupaient RBC Dominion Securities, commanditaire Platine; Familiprix Philippe Leng, commanditaire Or; Bonnie et Steve Griffin, commanditaire Argent; Construction Yves Lessard, Équipement Sanitaire Drummond, Gestion Global Excel, MicroAge, Signé Garneau et Team Industrial, commanditaires Bronze; et Cowan Insurance, commanditaire Cobalt. Grâce à la générosité de ces commanditaires et de bien d’autres, la Fondation Wales a réussi à amasser exactement 56351,09$!

Encore une fois, la Fondation Wales tient à remercier le Centre d’aide aux entreprises (CAE) du Val Saint-François pour la commandite du salaire d’une étudiante afin de coordonner le tournoi.

Le mandat de la Fondation Wales est de générer, de recevoir et de gérer des fonds en vue de la rentabilité à long terme; à verser lesdits fonds à la Résidence Wales sur demande tout en évaluant les avantages aux résidents et/ou aux employés; et à agir en tout temps dans l’intérêt des résidents et des employés de la Résidence Wales en vue de la durabilité des opérations. La Fondation tient à exprimer sa sincère gratitude à tous les commanditaires, les bénévoles, les membres de la famille, les employés et les amis de l’organisation qui ont soutenu le tournoi de cette année. Sans ces entreprises et ces personnes, le tournoi ne serait pas le succès étonnant qu’il est année après année.