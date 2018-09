Secourisme et premiers soins au Tournesol

Windsor (RC) – Enseignant et responsable du secourisme et des premiers soins à l’école secondaire du Tournesol, David Beaulieu prend le relais de Sylvain Marcoux, qui a été à la fois enseignant et fondateur de la Brigade des Paladins et maintenant à la retraite.

«Cette année, je relance le projet de M.Marcoux au Tournesol et j’aurai besoin de l’aide d’anciens Paladins afin de compléter la formation des nouveaux membres pour l’année2018-2019. La formation aura lieu à l’école secondaire les 17, 18 et 19 septembre prochain, respectivement de 8h à 20h, de 9h à 17h et de 9h à 20h. Malgré son départ à la retraite, M.Sylvain Marcoux sera présent avec moi pour cette occasion!»

Pour celles et ceux qui ont fait partie de la Brigade des Paladins et qui sont intéressés à participer à la formation de la relève, ne serait-ce que pour quelques heures, vous êtes invités à communiquer avec M.Beaulieu par courriel à l’adresse suivante: david.beaulieu@csdessommets.qc.ca.