Dernière chance pour participer au jardin communautaire

Saint-François (RC) – Vous aimez jardiner, mais vous n’avez pas accès à un terrain? Vous aimeriez jardiner en groupe, entre amis ou en famille ? Vous souhaitez vous impliquer et bénéficier de fruits et de légumes locaux ? Nous avons la solution : un jardin communautaire !

Voilà l’offre du Comité de l’environnement de Saint-François-Xavier-de-Brompton qui demande à tous les intéressés de participer à l’aménagement d’un jardin communautaire au cœur de la municipalité de s’inscrire auprès de Roy au 819 571-4921, et ce, avant le 24 septembre.

La municipalité octroiera un terrain selon le nombre de participants. Dès cet automne, le terrain sera labouré et semé de sarrasin en préparation pour les semis du printemps prochain. Une contribution annuelle de 5 $ est demandée et chaque parcelle de 4 x 8 pieds sera allouée pour 15 $. Ces montants serviront pour diverses dépenses telles que le cabanon, les outils, clôture et autres besoins.

Soyez nombreux à vous inscrire : plus de noms il y aura, plus il aura possibilité d’avoir un grand terrain.