Souper de homards : des réalisations qui assurent d’autres objectifs et donations

Windsor (RC) – À l’apport du Groupe Frappier s’ajoutaient les membres de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du Val-Saint-François qui ont assuré l’édition2018 du souper de homards qui avait lieu de nouveau à l’aréna de Windsor, le 5 juin dernier. Des réalisations qui ont été inscrites de 2017-2018, la Fondation a récolté 80000$ au profit du CSSS et de la collectivité.

«De ce montant, nous avons supporté les établissements de Richmond, Valcourt et Windsor au niveau des équipements pour une portion de 55000$. Nos efforts ont aussi été dirigés vers des organismes et associations sur l’ensemble du territoire, comme c’est le cas pour le Centre de répit Théo Vallières, la Course du Tournesol et beaucoup d’autres appuis. Nos bénévoles sont très présents et nous pouvons compter sur les donateurs, les gens d’affaires et les villes et municipalités du Val-Saint-François, de mentionner le président de la Fondation, Denis Dion.

Quant au souper-bénéfice, la Société des alcools du Québec a de nouveau sélectionné les vins appropriés. Les homards et le buffet confiés à Réception108 ont permis à des étudiants du Tournesol et parents d’amasser de l’argent pour un voyage de fin d’année. Pour sa part, Jean Arel était au poste pour l’animation de la soirée.

Crédit-voyages, chalet et VR

L’évènement a profité aussi du premier des six crédits-voyages, celui de juin, et des cinq piges mensuelles qui s’ajouteront jusqu’au mois de novembre. Le gagnant était cette fois sur place et c’est l’ex-maire de Saint-François, Claude Sylvain, qui pourra partager son billet avec son épouse, tous deux des adeptes de voyages.

À quelques semaines du souper de homards, les membres de la Fondation du CSSS et des bénévoles procédaient à la vente des billets du Grand Tirage de la santé Desjardins de la Fondation du CHUS pour son 40e anniversaire, cette fois avec trois choix disponibles: un chalet au mont Orford, un VR d’Élégance ou un montant de 130000$ en argent.

Micheline Bissonnette, Céline Dion, Diane Frappier, Micheline Lessard, Thérèse Proulx, Andrée Saint-Pierre et Marielle Sylvain se sont relayées dans les commerces et établissements de Windsor regroupant Carquest, les deux pharmacies, la présence de Lisette Roy au Centre régional du Bel-Âge, la Brasserie lac Brompton, Korvette, Provigo, Renaud Voisin ainsi qu’en bordure de la Caisse Desjardins. Elles étaient aussi sur place au souper de homards.

Au coût de 20$ l’unité, la vente de billets permettra à la Fondation du CSSS d’obtenir une part monétaire qui s’ajoutera au profit des efforts. Le grand tirage se tiendra le 25 juillet, ce qui donne l’occasion de se procurer les billets.