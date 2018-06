Familiprix Marilyne Isabelle : un Baume D’éclat pour déjouer le cancer

Windsor (RC) – Présente à l’occasion du congrès annuel de la bannière Familiprix à l’automne dernier, la propriétaire et pharmacienne de Windsor, Marilyne Isabelle, a eu l’idée d’élaborer un programme exclusif, Baume D’éclat, pour accompagner les femmes et les hommes atteints de cancer. L’initiative a rassemblé des collègues à travers un concept qui regroupe des rencontres privées sur rendez-vous afin d’offrir des séances beauté, de l’information, du soutien et d’écoute adaptés à la réalité de chacune personne et ce, en toute confiance et confidentialité.

Rassemblée au Familiprix de Windsor jeudi dernier, l’équipe a présenté son programme en présence de la mairesse de Windsor Sylvie Bureau, du président de la Chambre de commerce régionale Serge Ranger auxquels s’ajoutaient les invités, les amis et la clientèle. À cette occasion, la pharmacienne-propriétaire a rappelé le décès récent de l’une des employés suite à un cancer. De quoi persévérer à travers l’éclat des baumes.

L’équipe

Gestionnaire du projet, Marilyne Isabelle peut compter sur la gérante Hélène Côté qui est à la fois gestionnaire et instigatrice du projet. À l’équipe s’ajoutent les cosméticien (ne) s, les pharmacien (ne) s ainsi que l’accompagnatrice France Couillard qui a combattu quatre cancers. Impliquée à la Fondation du cancer du sein du Québec, elle apporte depuis plus de 20 ans son bagage et son implication, dont cinq ans à titre d’ambassadrice et conférencière ainsi que l’expérience de l’accompagnement et du soutien auprès des personnes atteintes du cancer. Elle est maintenant bénévole à la Maison Aube-Lumière de Sherbrooke depuis quatre ans.

«Notre équipe de beauté est présente pour tout ce qui touche l’esthétique. Nos cosméticiens ont également reçu une formation en dermato-cosmétique pour répondre aux problèmes de peau plus spécifiques, mentionne Marilyne Isabelle. Ils sont donc bien formés pour répondre aux divers besoins de la clientèle, que ce soit pour une mise en beauté, les soins du visage, des ongles, des sourcils et des cheveux. Il y a aussi les gammes de produits naturels et adéquats pour la peau fragile et du cuir chevelu, de même que des trucs pour l’utilisation du foulard ou du chapeau. Un sac cadeau, remplis de produits adaptés sera donné à chaque participant lors de sa visite au département de cosmétique, d’ajouter MmeIsabelle.

Si nécessaire, chaque personne pourra également prendre rendez-vous avec le pharmacien lors d’une rencontre privée dans le bureau de consultation. Il sera possible de poser des questions à tête reposée et au pharmacien de prendre le temps de bien y répondre.

Le dernier volet du projet consiste à offrir au besoin un rendez-vous privé d’accompagnement, d’écoute et de soutien par une personne ressource afin d’exprimer les sentiments, les peurs et questions. Un temps aussi pour trouver des références d’aide ou d’organismes pour l’entourage du patient. Quant aux rencontres de beauté ou de santé pourra également se faire à domicile si l’état de santé du client ne permet pas son déplacement.