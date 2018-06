Souper des Chevaliers d’Asbestos au profit d’Autisme-Estrie

Asbestos (GCA) – Plus d’une centaine de personnes ont assisté récemment au Centre Notre-Dame-de-Toutes-Joies d’Asbestos. À une collecte de fonds organisée par les Chevaliers de Colomb du Conseil 2823, au profit de l’organisme qui vient en aide aux parents ainsi qu’aux jeunes qui sont atteints d’autisme en Estrie. Rappelons que le trouble du spectre de l’autisme se caractérise par des difficultés importantes dans deux domaines, soit la communication et les interactions sociales et les comportements, activités et intérêts restreints ou répétitifs.

Deux dames «d’Autisme-Estrie», ont présenté pour l’occasion, une conférence-échange fort intéressante d’une quarantaine de minutes, qui a été très appréciée du public. Tout au long de la présentation, les conférencières invitées en ont d’ailleurs profité afin de remettre «les pendules à l’heure» sur l’autisme, en plus de vulgariser et démystifier bien des mythes sur ce qui véhiculé parfois sur le sujet.

Au terme de l’exercice, le Grand Chevalier d’Asbestos, M.André Beaumier, c’est dit surpris de constater la réponse des gens qui ont participé en aussi grand nombre à ce souper-conférence portant sur la thématique de l’autisme. D’ailleurs dans la salle, il y avait plusieurs parents de jeunes et moins jeunes aux prises avec cette problématique. Ce qui a eu pour effet d’avoir une interaction rehaussée entre les parents et ceux qui voulaient en connaitre davantage sur le sujet.