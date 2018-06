Lancement de la campagne de financement du CSSS des Sources

Asbestos (MPG/GCA) - La Fondation du CSSS des Sources vient de lancer sa programmation entourant sa 31e campagne de financement. La dernière campagne aura, permis d’amasser un montant de 80120$.

Comme à l’habitude, cette campagne de financement proposera de nombreux rendez-vous afin de pouvoir atteindre son objectif de 85000$. Ces fonds servent à améliorer la qualité des soins en favorisant l’achat d’équipements spécialisés ou adaptés.

M. François Gouin et Mme Pauline Messier, coprésidente(es) de la 30e collecte de fonds, considèrent qu’il est important qu’une communauté comme celle de la MRC des Sources puisse bénéficier de services de première ligne complets en matière de santé et de services sociaux. Ceux-ci acceptent la présidence d’honneur pour une 2e année.

Les principaux besoins identifiés sont: le programme de répit pour jeunes en difficultés, des appareils de surveillance à domicile, des appareils spécialisés à renouveler dans différentes unités, comme des moniteurs de signes vitaux et un équipement important en imagerie.

La présidente de la Fondation, Mme Marie-Paule Gendron, a quant à elle expliqué que la campagne débutera en mai par le traditionnel envoi postal dans l’ensemble des 7 000 foyers de la MRC des Sources. Soulignons que les dons recueillis lors de la sollicitation postale, soit 22400$ l’an dernier, constituent une des principales sources de revenus de la Fondation.

Cette année différentes activités sont au programme. Mentionnons la vente de billets pour le tirage du VR Desjardins à Asbestos les 3 et 4 mai chez Coop Métro PLUS, ou du Chalet vert, la dégustation de vins et fromages à l’automne, le Tirage voyage, et en novembre un spectacle de Noël avec Dan et Lou organisé par Léodinas Dubois-Langlois.

Depuis son entrée en activité en 1990, la Fondation a remis près de 3 millions pour l’achat d’équipement à l’établissement.