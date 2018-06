Le Rivage organise trois rencontres auprès de la population

Richmond (RC) – Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale et de ses activités liées au 30e anniversaire de l’organisation, le Rivage du Val Saint-François organise trois rencontres citoyennes. Le but est d’alimenter les communautés des savoirs d’expériences de ses citoyens et citoyennes sur la santé mentale sur le territoire de la MRC. En gros, nous aimerions connaître l’opinion, les besoins, etc. des gens!

Le Rivage a déjà obtenu des trois écoles secondaires une collaboration significative. Le 8 mai, l’organisme sera à l’Odyssée de Valcourt à partir de 17h30. Suivra le 9 mai l’École secondaire régionale de Richmond (Regional High School) et 10 mai au Tournesol de Windsor à la même heure.

Afin de susciter une participation significative de la population, les intervenants du Rivages ont l’intention de dépasser les principaux freins à la participation citoyenne. C’est pourquoi ils souhaitent assurer le soutien au transport, offrir un souper de type boîte à lunch et offrir un service de garde ou d’animation pour les enfants.

Voici des exemples qui pourront être abordés: les difficultés de l’enfant à l’école, de l’adolescent qui s’isole dans les jeux vidéos, des relations de travail difficiles, de la motivation au travail et autres sujets. Pour s’inscrire ou avoir plus d’information, composez le 819 826-5303.