La Fondation du CSSS a besoin de vous!

Windsor – Le président Denis Dion et les membres de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Val-Saint-François sont à la recherche d’un ou d’une partenaire. L’offre consiste à participer à l’enregistrement et aux envois des différentes activités de la fondation.

Il s’agit d’un travail bénévole à partir de la maison ou du bureau. «Joignez-vous à l’équipe pour une bonne cause et aussi pour une bonne dose de plaisir, mentionne Denis Dion. Merci de votre implication et au plaisir de vous rencontrer.»

Communiquez avec M.Dion à denis.dion@locationwindsor.com, ou au 819 845-7874.