Ambulance Saint-Jean rend visite aux Cercles des Fermières

MRC des Sources (GCA) - Depuis l’an dernier, des animateurs qualifiés d’Ambulance Saint-Jean sillonne les différentes régions du Québec, afin d’offrir aux organisations communautaires, des ateliers s’adressant aux proches aidants d’aînés et aux intervenants de première ligne auprès des personnes aînées. Mme Annick Ledur, formatrice experte en la matière, était de passage dans la région, afin d’offrir la formation aux différents Cercles de Fermières.

Cet atelier s’adressait principalement aux aînés, à leurs proches, ainsi qu’aux intervenants de première ligne œuvrant auprès d’eux. Il visait l’adaptation des milieux de vie aux réalités des aînés. L’atelier a également pour but de permettre de demeurer à domicile en favorisant une participation active dans des environnements sains, sécuritaires et accueillants.

D’une durée d’environ trois heures, la formation dispensée a porté sur trois éléments précis : La prévention des chutes, cause importante de décès prématurés et d’accidents, l’environnement principe de base pour le déplacement sécuritaire. Les soins d’urgence de base en cas de chute, perte de conscience, l’apprentissage de la réanimation cardio-respiratoire, que faire en cas d’étouffement, de brûlure et d’empoisonnement.