La population d'Asbestos est derrière son centre de santé

Asbestos (GCA) – Quelque 175 personnes sont venues déjeuner dimanche dernier au Centre communautaire Notre-Dame-de-Toutes-Joies d’Asbestos. Ce « brunch » qui était organisé par la Ville d’Asbestos et son service des incendies, est un partenaire fidèle de la fondation, depuis de nombreuses années déjà. Cette levée de fonds rassemble sur place des familles ainsi que des personnes de tous âges. Encore une fois cette année, cette activité qui s’inscrit dans la foulée des 12 différentes levées de fonds qui sont organisées annuellement au profit de la Fondation du Centre de santé d’Asbestos, fut un franc succès sur toute la ligne. À un point tel, que 45 minutes avant la fin du brunch, on a même manqué de nourriture.

Comme le mentionnait le maire d’Asbestos, M. Hugues Grimard, ainsi que le grand responsable du déjeuner de cette année, également conseiller à la ville, M. Jean-Philippe Bachand, la communauté de la MRC des Sources, est définitivement derrière chaque activité qui touche son centre de santé. La population a toujours su appuyer son hôpital régional au niveau de ses besoins. Les gens sont vraiment conscients de l’importance du maintien des hauts standards de qualité en matière de soins dispensés dans l’établissement de santé.

La Fondation locale qui a vue le jour en 1990, a toujours fait en sorte de pouvoir procéder au fil du temps à l’acquisition et surtout au remplacement et renouvellement d’équipements essentiels au fonctionnement optimal de l’établissement. De son côté le parrain d’honneur et président des levées de fonds pour l’année 2017-2018, M. François Gouin, un homme d’affaires très bien connu dans la région, nul doute que depuis toutes ses années, la population est très sensible et très proche de son hôpital. Il en est de même également, pour le milieu des affaires de la région qui s’implique très activement aux levées de fonds. Ainsi pour l’année 2017-2018, nous nous sommes fixé un objectif pour amasser quelque 95,000 dollars, afin entre autres, de remplacer un appareil d’échographie. Rappelons que plus de 20 bénévoles se sont impliqués au brunch de dimanche dernier.