Une bonne année pour la Fondation du CSSS

Windsor (RC) – L’année 2017 a été de nouveau fructueuse pour la Fondation du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du Val-Saint-François, qui poursuit sa mission d’encourager financièrement les bénéficiaires et clientèles des installations de Richmond, Valcourt et Windsor. Au fil des dernières années, la Fondation tient également à supporter les communautés à travers des projets liés à la santé et à des initiatives concrètes.

Nos efforts ont porté fruit avec un bilan d’environ 90000$. De ce montant, le souper de homards a de nouveau été une réussite de 45000$ au profit du CSSS. D’autres activités ont contribué à l’atteinte du montant intégral. Il est aussi important de mentionner les dons de particuliers et gens d’affaires qui permettent de soutenir les objectifs», considère le président de la Fondation, Denis Dion.

Parmi la recette totale est inscrit le VR de la Santé au profit du CIUSSS de l’Estrie-CHUS pour lequel la Fondation a reçu 8 180$ pour la vente de billets; le Marchedons annuel en lien avec la Caisse Desjardins du Val-Saint-François et l’école secondaire du Tournesol et volet Santé globale pour un montant 10231$.

Donations

Au chapitre des donations, la Fondation a remis plusieurs chèques aux installations du CSSS et organismes suivants: les Auxiliaires bénévoles du Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de Windsor (1 200$); le Centre de répit Théo Vallières pour une lève-personne pour des chaises de patio (4 460$); le Comité des usages du CHSLD de Windsor pour des chaises de patio (2 069$); les Autobus Carignan pour le transport permettant du répit aux aidants naturels (275$); le volet Santé Global du Tournesol (2 341$).

Quant aux six crédits-voyage mensuels de 2017, les gagnants et gagnants sont Suzanne Gagnon (juin/montant 1 500$); Sylvie Dionne (juillet/crédit-voyage 2 000$); Diane Mailhot (août/crédit-voyage 2 000$); Julie Lahaye (septembre/crédit-voyage 2 000$);

Richard Nadeau (octobre/crédit-voyage 2 000$); Alain Fournier (novembre/montant 1 500$).