Le Wales Home double la superficie de son CHSLD

Canton de Cleveland – L’après-midi de samedi dernier a livré de beaux moments à la Résidence Wales Home.

Reconnue par le gouvernement du Québec comme étant la plus vieille résidence pour aînés de la province, la Résidence Wales Home est un organisme à but non lucratif fondé en 1921 qui offre un continuum de soins et service à 200 aînés, variant de complètement indépendants à ceux nécessitant des soins et services de santé de longue durée.

«La Phase1 est maintenant complétée. Grâce à la générosité de tous ceux qui soutiennent la Fondation, nous avons terminé notre Centre de bien-être situé dans le pavillon central de la résidence. Cet agrandissement comprend un centre de thérapie à la fine pointe de la technologie, une piscine thérapeutique, un centre de traitement de déchets écologique, une augmentation des espaces d’entreposage, de plus grandes salles à manger, de nouveaux locaux récréatifs pour les résidents et des bureaux centralisés, qui assurent une plus grande efficacité du travail. Nous sommes maintenant prêts à aller de l’avant avec la suite!», a mentionné la directrice générale, Brendalee Piironen.

Phase 2

Puisque le Centre de CHSLD Wales Inc. a récemment obtenu le financement gouvernemental qui assurera sa pérennité, la Fondation du Foyer Wales entame une levée de fonds qui permettra d’investir dans l’agrandissement du CHSLD, faisant passer le nombre de lits de 84 à 96. Ces lits de soins de longue durée sont désignés par le ministère de la Santé et des Services en priorité pour la clientèle anglophone. Étant financé par le MSSS, le CHSLD Wales offre des soins novateurs de qualité aux aînés anglophones nécessitant des soins de longue durée aux tarifs maximums de la RAMQ qui varient entre 1535$ et 1836$ par mois.

«Ce projet implique la construction de 42 chambres modernes, chacune équipée d’une salle de toilette privée et d’un lève personne passant directement du lit à la salle de toilette. Chaque étage sera pourvu d’une deuxième salle pour les bains et douches, des salons et salles à manger plus spacieux, un bureau pour l’infirmière, des murs coupe-feu, plus de rangement et un grand solarium», d’ajouter MmePiironen.

Durant la construction, les ailes Norton existantes seront aussi rénovées. Ce projet permettra également au CHSLD de mettre en application les nouveaux ratios de personnel mis en place par le MSSS, tout en améliorant l’efficacité de sa main-d’œuvre et la qualité des soins sur des unités regroupant chacune 32 lits. Le projet est estimé à 6.5 millions de dollars.