Des outils supplémentaires pour les proches aidants

MRC des Sources – C’est dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants que la Table de concertation des aînés des Sources a présenté deux nouveaux outils gratuits.

C’est lors d’un avant-midi de rencontre que le comité organisateur de l’événement, soit: La Table de concertation des aînés des Sources, Albatros des Sources, Société d’Alzheimer de l’Estrie, Bibliothèque municipale d’Asbestos et le soutien du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, que les outils biblioaidants par la Bibliothèque municipale d’Asbestos et le Guide de ressources estrien pour les proches aidants d’aînés, par la Table de concertation régionale des aînés de l’Estrie, ont été présentés.

Le programme biblioaidants offre gratuitement 15 trousses thématiques afin de renseigner les proches aidants sur les différentes maladies et sujets auxquels ils seront confrontés quotidiennement.

«Les proches aidants le deviennent sans y être préparés. À partir d’aujourd’hui, ils peuvent emprunter la trousse pour un maximum de six semaines, et sans aucun frais puisque l’Inscription à la bibliothèque d’Asbestos est gratuite. Celle-ci contient des livres et un cahier thématique», a précisé Julie Fontaine, responsable de la bibliothèque d’Asbestos.

Quant au Guide «Aidant pressé, ressources futées», il est le premier outil régional en Estrie. Après un an de concertation et de rencontres avec des proches aidants pour leur demander ce dont ils avaient besoin, le guide a pu voir le jour.

«De nombreux organismes de la région ont collaboré pour créer ce guide. Il regroupe l’ensemble des ressources nécessaires aux proches aidants d’aînés de l’Estrie. Il sera disponible au Centre d’action bénévole (CAB) des Sources», a ajouté Géraldine Lansiaux, chargée de projet, mentionnant qu’il existe un guide en français et un autre en anglais

Le lancement a été suivi d’un témoignage de Madame Aline Fréchette, proche aidante. Aussi sur place, les visiteurs retrouvaient divers kiosques d’informations.

Rappelons qu’être proche aidant est décrit comme une expérience de vie incroyable, mais que c’est aussi une source d’épuisement et de stress importants. En 2012, selon Statistique Canada, 20% des aidants consacraient plus de 10 heures par semaines à soutenir un aîné ou une personne en ayant besoin, près de 50% des aidants travaillent plus de 30h par semaines et 50% des aidants soutiennent un proche plus de 4 ans.