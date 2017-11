Une belle somme amassée pour améliorer la qualité des soins

MRC des Sources – Le 28 octobre se tenait la traditionnelle soirée vins et fromages organisé au profit de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux des Sources.

«La soirée a connu un franc succès. Une somme de 28700$ a été amassée. Plus de 400 convives étaient réunis. Nous avons pu compter sur la participation des producteurs de la région ainsi que de commanditaires majeurs tels que Caisse Desjardins des Sources, Coop Métro Plus et la SAQ. Une trentaine de bénévoles ont assuré le service en salle et en cuisine», a précisé Marie-Paule Gendron, Marie-Paule Gendron, présidente de la Fondation.

Rappelons que Le vins et fromages demeure une importante activité de financement pour la Fondation qui souhaite amasser 95000$ durant sa campagne annuelle. Cette somme est destinée à l’achat d’équipements spécialisés ou adaptés à l’installation des Sources afin d’améliorer la qualité des soins.