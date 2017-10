Rappel : conférence de Chloé Sainte-Marie

Windsor – Une conférence de Chloé Sainte-Marie sera présentée le dimanche 5 novembre au Centre régional du Bel âge de Windsor à compter de 13h. Le Centre d’action bénévole de Windsor et région, la Table de concertation des aînés du Val Saint-François en collaboration avec l’APPUI Estrie sont heureux d’y convier toute la population. L’activité est organisée dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants2017 qui se déroulera du 5 au 11 novembre.

La chanteuse et comédienne Chloé Sainte-Marie a pris soin de son conjoint Gilles Carle atteint de la maladie de Parkinson de 1991 jusqu’à son décès, en novembre 2009. Elle s’est faite la porte-parole des aidants naturels et partage le témoignage de son expérience en tant qu’aidante, et ce, à travers tout le Québec pour faire de cet enjeu un projet de société. Elle est la fondatrice de la Fondation Maison Gilles-Carle, qui est un organisme destiné à venir en aide aux aidants naturels.

Des billets ont été mis en vente au coût de 10$ par personne et seront disponibles dans les trois centres d’action bénévole du territoire de la MRC, soit à: Valcourt, Richmond et Windsor. Il sera possible d’en acquérir le jour même au Centre le Bel âge.

Des ressources existent

La Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie saisit l’occasion de faire le lancement du guide intitulé Aidants pressés, ressources futées, qui est gratuit. Des représentants des trois centres d’action bénévole et d’autres organismes seront rassemblés pour l’occasion pour livrer de l’information additionnelle. Cet évènement est rendu possible en partie grâce à une aide financière de l’Appui Estrie (lappui, org).