Onze nouveaux donneurs pour la collecte de sang de Sylvie Bureau

Windsor – La collecte de sang de la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, a regroupé 90 donneurs à la salle du Centre régional du Bel Âge, le 19 septembre dernier. Avec un objectif initial de 95 dons de sang au profit d’Hema-Québec, la collecte a été un bon succès puisqu’au nombre des donneurs, onze ont donné de leur sang pour une première fois. C’était d’ailleurs le cas pour la directrice du Centre d’action bénévole de Windsor, Manon Labrie, photographié en présence de MmeBureau et de l’une des bénévoles des Filles d’Isabelle qui étaient présentes pour appuyer les donneurs et l’équipe d’Hema-Québec. L’autre photo est celle d’un résidant de Saint-François-Xavier-de-Brompton issu d’une famille bien connue de la région de Windsor, Yves Arel, qui en était à son dixième don de sang. Il est entouré de MmeBureau et des Filles d’Isabelle. (RC)