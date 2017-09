Un 4e défibrillateur pour Danville

Danville — La députée de Richmond, Karine Vallières, en collaboration avec Échec au crime – Estrie, a récemment remis un second défibrillateur externe automatisé (DEA) à la Ville de Danville.

Ce nouvel appareil sera installé au Centre Mgr Thibault.

Les trois autres appareils sont situés à la Caisse Desjardins, au Club de curling et à la caserne des pompiers.

«Une municipalité n’a jamais trop de défibrillateurs puisqu’on ne sait jamais où peut se produire un incident cardio-respiratoire. Ils sont situés stratégiquement aux endroits où sont concentrées les activités sociales, communautaires et sportives. Ces DEA, tout comme les autres mesures prises par la Ville de Danville permettent de répondre aux besoins de prévention et de sécurité identifiés dans notre politique familiale», a pour sa part indiqué le maire Michel Plourde.

Des formations seront offertes aux organismes qui logent au Centre Mgr Thibault et à la population.

«Chaque minute compte et peut faire la différence. Plus il y a de DEA accessibles, plus nous avons de chances de sauver le citoyen en détresse et de limiter les conséquences cognitives. Cependant, ce n’est pas tout d’avoir des DEA, il faut aussi savoir les utiliser», a conclu le directeur du Service incendie de Danville, Alain Roy.

Rappelons que l’utilisation d’un DEA accompagnée d’une réanimation cardiorespiratoire avant l’arrivée des services médicaux d’urgence peut augmenter les chances de survie d’une victime jusqu’à 75%.