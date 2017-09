Les conseillers en résidences vous aident dans la recherche d’une résidence privée pour aînés en Estrie

Choisir une résidence privée pour aînés en Estrie qui correspond à vos besoins et à votre niveau d’autonomie peut s’avérer difficile. Comment savoir quelle résidence offre les soins et les services que votre état requiert?

Faites appel à un conseiller en résidences de Résidences Québec pour vous accompagner gratuitement* dans votre démarche.

*Les conseillers en résidences sont payés par le réseau des résidences privées accréditées par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Bénéficier d’un accompagnement complet et professionnel

L’aîné et ses proches peuvent compter sur l’implication du conseiller en résidences tout au long de la démarche :

Rencontre à domicile ou à l’hôpital pour évaluer les besoins et l’autonomie de l’aîné;

Recherche et recommandation de résidences certifiées;

Accompagnement lors des visites de résidences (semi-autonomes, non autonomes, CHSLD privés);

Soutien jusqu’à la signature du bail.

Avoir recours au service-conseil de Résidences Québec pour vous éviter du stress

En plus de vous faire économiser du temps, le service-conseil en hébergement de Résidences Québec vous évite du stress.



En effet, les conseillers en résidences en Estrie possèdent des informations telles que les places disponibles, le coût des appartements et des chambres ainsi que les soins offerts par les résidences pour aînés dans les différents secteurs de l’Estrie : Cowansville, Granby, Lac-Mégantic, Magog et Sherbrooke.



Cerner les besoins pour recommander une résidence pour aînés

Le conseiller en résidences prendra soin d’effectuer l’évaluation de votre autonomie afin de cerner vos besoins et de vous recommander les résidences privées et certifiées en Estrie qui conviennent le mieux à votre état de santé et à votre situation financière.



Trouver la résidence qui correspond à votre autonomie

À l’aide du profil d’autonomie, le conseiller en résidences est en mesure de déterminer la résidence qui offre les soins et les services adaptés à votre état de santé.



Le conseiller en résidences peut vous expliquer les différentes catégories de résidences pour aînés semi-autonomes et pour aînés atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’autres pertes cognitives ainsi que de CHSLD privés en Estrie.



Accéder à de l’information sur les programmes d’aide financière aux aînés

Durant la démarche, le conseiller calculera pour vous le crédit d’impôt pour le maintien à domicile auquel vous aurez droit une fois en résidence.



Bénéficier du service GRATUIT de Résidences Québec

Le service-conseil de Résidences Québec est sans engagement et il est offert gratuitement. Profiter de l’aide d’un conseiller en résidences de l’Estrie permet d’accélérer le processus de recherche et de faciliter la démarche de cette transition importante.



Le site Web residences-quebec.ca : la référence dans le domaine des résidences privées du Québec

Le site Web residences-quebec.ca est un répertoire complet qui comprend toutes les résidences privées et certifiées du Québec. Il vous est possible de chercher une résidence pour aînés par région, par ville et par catégorie de services.



Résidences Québec accorde une importance capitale à l’exactitude de l’information qui est affichée sur son site Web. L’information sur les résidences est vérifiée et mise à jour régulièrement.



Pour obtenir l’aide d’un conseiller en résidences, deux options sont possibles

1. À l’aide du menu de recherche par région, par ville et par catégories de services, vous pouvez effectuer une recherche par vous-même pour connaître les résidences qui existent dans votre secteur;



2. À l’aide du formulaire en ligne, vous pouvez contacter un conseiller en résidences de l’Estrie qui communiquera avec vous dans les 24 prochaines heures. Lorsque vous composez le numéro sans frais (844-422-2555), la coordonnatrice des appels acheminera votre demande à un conseiller.