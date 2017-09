Avis de santé publique pour prévenir la fièvre Q

Canton Cleveland – Comme c’est le cas pour les expositions agricoles qui se tiennent au Québec et autres provinces canadiennes, la direction de l’Exposition agricole du comté de Richmond attire l’attention sur la fièvre Q, qui est une maladie pouvant être transmise aux humains par des animaux.

La tenue des expos agricoles permettant les contacts entre le public et les animaux peut impliquer un risque de transmissions de cette maladie. Bien qu’il s’agisse d’un potentiel contrôlé à l’endroit de cette fièvre, les recommandations suivantes permettent d’éviter les symptômes résultants de la fièvre Q.

Refuser la présence de femelles susceptibles de mettre bas durant l’exposition, de femelles ayant mis bas depuis moins d’un mois et de jeunes animaux de moins d’un an.

Admettre uniquement des animaux en bonne santé apparente. Un certificat émis par un vétérinaire pourrait en attester.

Demander au propriétaire d’identifier ses animaux afin qu’ils puissent être retracés facilement selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments. L’identification doit être faite par la méthode la plus appropriée (ex. : boucle d’oreille inviolable). Un registre de présence des animaux à l’exposition devrait être tenu par le propriétaire des animaux et conservé au moins un an par ce dernier.

Encourager les personnes ayant des contacts directs avec les animaux à se laver les mains immédiatement après le contact et avant de faire d’autres activités, telles que manger et fumer. Une affiche à cet effet devrait être visible sur les lieux de l’exposition.

Interdire au propriétaire d’animaux d’offrir du lait cru (non pasteurisé) à la clientèle. Cette pratique illégale pose un grand risque à la santé humaine.

Aviser le Vet-Raizo du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de votre région si, malgré toutes les précautions prises, une mise bas survient sur place, et s’assurer que les procédures optimales de nettoyage et de désinfection sont appliquées