Entente avec la Résidence Wales : un important gain pour la région

Canton Cleveland (RC) – Au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, la députée du comté de Richmond, Karine Vallières, le gouvernement du Québec a conclu une entente avec la Résidence Wales. Cette dernière fournira 84 places subventionnées de niveau centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à la population, et ce, en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie (CIUSSS) et le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS).

Les 84 places subventionnées s’adressent à une clientèle en grande perte d’autonomie. Elles seront attribuées par l’entremise du mécanisme d’accès du CIUSSS, en priorité aux usagers anglophones du territoire de l’ouest de l’Estrie. De ces places, 38 sont en chambre individuelle, les autres étant situées dans des chambres pour deux.

«Cette entente conclue avec la Résidence Wales est un important gain que je suis fière d’avoir obtenu pour les gens d’ici, et tout particulièrement pour les aînés anglophones de la région. Ceux-ci pourront demeurer près de leur famille et bénéficier d’un meilleur accès à des soins et des services d’hébergement de qualité, et ce, dans leur propre langue, dans un milieu de vie sécuritaire et convivial qui favorise leur mieux-être et qui tient compte de l’ensemble de leurs besoins», considère MmeVallières, qui a également retenu les propos similaires du ministre Barette et de son homologue responsable de la région de l’Estrie, Luc Fortin.

Contribution et conditions

En vertu de cette entente, le CHSLD recevra une allocation assumée conjointement par la contribution de l’adulte hébergé et le Ministère. Ce financement assurera les dépenses pour les soins et services cliniques, les dépenses d’exploitation, le coût des médicaments et le loyer. En contrepartie, la Résidence Wales devra remplir certaines conditions, dont la prise en charge de la clientèle orientée par le CIUSSS en lui fournissant tous les soins et services nécessaires, selon son profil de besoins, et en fonction des exigences du Ministère.

À ces critères s’ajoutent le maintien d’une présence infirmière 24 heures par jour, toute la semaine, et la nomination d’un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. La Résidence devra également se soumettre à des visites de contrôle et obtenir un permis de CHSLD avec statut privé d’une capacité de 84 lits.