La Grande Course, un soutien pour la lute à la Sclérose

Sherbrooke - Comme plusieurs autres organismes à but non lucratif, la subvention accordée à l’ASPE ne suffit pas à répondre à la demande grandissante de services pour les personnes atteintes et leurs proches aidants.

La Grande Course est depuis bientôt trois éditions un moteur financier important pour le développement des services de premières lignes en plus de financer la recherche en sclérose en plaques à l’Université de Sherbrooke. Il s’agit d’un événement qui met en valeur la santé, l’activité physique et les saines habitudes de vie.

Jusqu’à maintenant, le réinvestissement des profits de La Grande Course a servi à financer des projets de recherche visant le développement des connaissances en sclérose en plaques, mais aussi l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes. La deuxième édition a permis de remettre un montant de 5 000 $ à la Faculté de médecine et des sciences de la santé pour bonifier le fonds de recherche en sclérose en plaques.

Il est également important de mentionner que plusieurs personnes atteintes de sclérose en plaques participent à La Grande Course que ce soit au relais 4 x 400 m Kartus, au 1 km, au 5 km et même au 10 km. À la marche ou à la course, il est plus qu’important de montrer les aspects positifs de la pratique d’activité physique chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. Selon Hélène Viens, présidente du CA de l’Association, l’activité physique lui a permis de retrouver le contrôle de son corps et de sa vie.

3e édition le 9 juillet

La troisième édition de La Grande Course se déroulera au stade d’athlétisme de l’Université de Sherbrooke, le dimanche 9 juillet. Les distances à la course ou à la marche sont accessibles pour tous les niveaux de participants que ce soit au 1, 5, 10, ou 21 km et même au relais 4 x 400m. L’objectif de la troisième édition est de remettre 10 000 $ dans le fonds d’appariement.

L’environnement unique de l’Université de Sherbrooke permet aux participants d’avoir accès au stade et à la piste d’athlétisme en plus de sillonner les routes du campus et les sentiers aménagés du Mont-Bellevue.