Les saveurs de la Région de Valcourt à l’honneur

Valcourt – Près d’une quinzaine de producteurs de la Région de Valcourt prendront part à la première édition du Marché public de Valcourt qui aura lieu au parc Camille-Rouillard de Valcourt au cours de l’été 2017. Les deux organisations derrière le projet, Valcourt 2030 et la Chambre de Commerce et Industrie de la Région de Valcourt (CCIRV), ont dévoilé les noms des producteurs participants lors d’une conférence de presse le 7 juin dernier.

Cette première édition se déroulera les mercredis du 28 juin au 13 septembre, avec une pause du 13 juillet au 15 août. Une variété de produits seront offerts : produits maraichers, ail, petits fruits, viandes, produits de boulangerie, fromages, café, épices et plusieurs autres. L’horaire du marché sera de 15h30 à 18h. Les gens sont invités à s’abonner à la page Facebook du Marché public de Valcourt pour connaître les dates de marché, les détails entourant le projet et pour rester informé de l’actualité du marché.

Lyne Lallier, directrice de la CCIRV, a précisé l’un des objectifs du projet : « L’offre agroalimentaire continue de se développer dans la Région de Valcourt et nous souhaitions offrir une nouvelle vitrine pour les producteurs. » Le projet vise également à animer le centre-ville de Valcourt : « Dans le cadre des consultations de Valcourt 2030, les citoyens ont exprimé le désir d’avoir davantage de lieux de rencontre et d’avoir accès à une offre alimentaire diversifiée. C’est exactement ce que le Marché public de Valcourt propose », a souligné Josée Bélanger, coordonnatrice de Valcourt 2030.

La réalisation du projet a été rendue possible grâce à la contribution financière de Valcourt 2030 et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Mentionnons que le projet fait également l’objet d’une demande de financement auprès de la MRC du Val-Saint-François.