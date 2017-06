Patrick Lebeau obtient l’accord de Mario Lemieux

Saint-François (RC) – L’horthotérapeute Patrick Lebeau, qui a auparavant fait carrière dans la Ligue nationale de hockey et en Europe de 1990 à 2007, est maintenant à une nouvelle étape du vaporisateur Arthri-Muscle qu’il a concocté à partir de 2013. Le produit a fait son chemin au niveau local et régional, sachant toutefois que le rayonnement s’avère difficile face à un marché très compétitif. C’est finalement auprès de l’ex-prodige des Penguins de Pittsburgh, Mario Lemieux, que le fondateur de Paleau Médicinal a pu s’associer.

« C’est ce genre d’appui que je recherchais en pouvant compter sur la Fondation Mario Lemieux dont le but et de contribuer à la recherche du cancer. Cela a été un long processus à travers lequel Mario Lemieux a testé notre produit et conclu l’accord de remettre une tranche d’argent au profit de sa fondation. Cet accord est d’ailleurs une opportunité à retenir puisque le numéro 66 n’avait pas associé son nom à une marque de commerce depuis plus de deux décennies », mentionne M. Lebeau qui partage la copropriété de la jeune entreprise basée à Saint-François avec sa conjointe, Hélène Côté.

Cette nouvelle avenue se concrétise par un nouveau format du pulvérisateur à l’enseigne de l’Arthri-Muscle de Paleau Médicinal et d’un présentoir sur lequel apparaît bien en vue Mario Lemieux dans l’uniforme des Penguins. Cette opportunité doit toutefois tenir compte du fait que le l’ex-numéro 66 demeure sur une base régulière à Pittsburgh, à l’exception d’une résidence secondaire au Mont-Tremblant, ce qui fait en sorte qu’il n’est guère présent au Québec.

Un appui et un défi

C’est donc à Patrick Lebeau d’assurer une nouvelle fois sont produit initial qui a été concocté par le Dr. Arsenault du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et à Recherche Clinique Sherbrooke. « Les propriétaires et gérants des chaînes de pharmacies sont tous surpris par la qualité de mon produit et de l’appui de Mario Lemieux, mais les maisons-mères jugent que Arthri-Muscle n’a pas encore fait ses preuves au niveau des ventes et, avant Mario, de la visibilité face à d’autres produits. Comme je l’ai fait au départ, j’ai recommencé à promouvoir mon produit en débutant avec des pharmacies de Sherbrooke et Magog. Mais c’est surtout durant les prochains mois que les résultats se feront sentir », prévoit l’horthotérapeute dont le défi est d’ancrer son produit dans les bannières reconnues.

Afin de pouvoir percer le marché, Patrick Lebeau se tourne présentement vers un distributeur pouvant faciliter le rayonnement d’Arthri-Muscle, additionné d’un site web, Plogg Media, qui a pour but une stratégie de marketing afin d’accroître le potentiel du produit. Il table également sur le marché des boutiques de sports et d’être en kiosque à des activités propices.