Un beau geste pour venir en aide à Jacob

Danville (SM) - Jacob, qui fêtera ses trois ans cet été, est atteint d’hypotonie musculaire. Une chambre hyperbare pourrait aider sa condition. Ses parents se retroussent donc les manches pour trouver la somme nécessaire pour lui en procurer une.

Cette maladie prive Jacob de tonus musculaire, l’empêchant de faire les choses par lui-même, et lui occasionne des lacunes au niveau du langage. Annie Blais a entrepris des recherches concernant les bienfaits de la chambre hyperbare pour des pathologies comme celles de Jacob.

Afin d’amasser les fonds nécessaires à l’achat de cet équipement, une page de socio-financement one dollar gift (https://www.onedollargift.com/ca-fr/Reve-Une-chambre-hybare-pour-Jacob-20476) et une page Facebook Une chambre hyperbare pour Jacob ont été crées et plusieurs activités-bénéfices ont déjà eu lieu. Aussi, en collaboration avec le service traiteur Les délices du sommet d’Asbestos, ils vendent des galettes. En un mois, le couple a pu amasser la somme de 17 000 $. La machine en coûte 25 000 $.

Geneviève Boisvert, gérante au dépanneur Voisin à Danville, a entendu parler de Jacob et c’est tout naturellement qu’elle propose sa candidature au Programme de la Grande ruée de CST. «Tous les ans, une course de 5 km a lieu et les profits générés lors de cet événement sont remis à des organismes locaux. La demande a rapidement été acceptée et nous remettons aujourd’hui la somme de 3 000 $ à Jacob», a précisé Jean-Michel Leclair, représentant Ultramar.

Et afin de compléter cette offre, Guy Guérette, propriétaire du dépanneur Voisin de Danville, a remis un chèque de 300 $ à titre personnel pour soutenir cette cause.

Profitant d’un premier traitement de 40 jours chez lui, grâce à la générosité des Chevaliers de Colomb de Danville, Jacob montre déjà des signes de mieux-être. Aux dires de ses parents, il est plus actif, et il a même commencé à jumeler l’utilisation de plusieurs mots pour s’exprimer.