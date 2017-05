Un résidant de Val-Joli, premier à profiter d’un nouveau robot chirurgical

Val-Joli (RC) – C’est durant le mois de mars que l’urologue Patrick Richard a été le premier chirurgien du CIUSSS de l’Estrie-CHUS à pratiquer une intervention à l’aide du nouveau robot chirurgical da Vinci Xi. Son premier patient, Robert Rodney, qui demeure à Val-Joli, a pu bénéficier d’une opération réussie résultant de la précision de l’appareil.

« J’ai été le premier à profiter de cet appareil et à l’expertise de l’urologue Patrick Richard qui a procédé à l’intervention. C’est vraiment impressionnant de découvrir les possibilités d’un appareil aussi performant, surtout en sachant qu’il est capable de réduire les dommages qui environnent l’intervention, considère Robert Rodney. J’ai pu quitter l’hôpital 24 heures après la chirurgie sans douleur. C’est quand même une opération qui exige un temps d’arrêt et un suivi médical, mais je n’ai ressenti depuis l’opération aucun problème. Depuis maintenant deux semaines, je suis de retour à mon travail », apprécie le Val-Jolois qui exerce le métier de carrossier depuis plusieurs années.

Le da Vinci Xi a tout d’abord été utilisé durant le mois de mars pour quelques interventions en urologie auprès de patients aux prises avec cancer de la prostate, comme ce fût de cas pour M. Rodney. La précision du robot a le grand avantage de préserver les nerfs pour la fonction érectile et d’amoindrir les dommages des sphincters qui contrôlent la continence urinaire. De plus, la chirurgie est moins invasive, ce qui permet à la tumeur de ne pas envahir les tissus voisins, de réduire la dimension des cicatrices et les pertes sanguines durant l’opération.

L’acquisition récente du robot a été possible grâce aux efforts de la Fondation du CHUS qui, à partir de 2010, a amassé progressivement les 6 millions de dollars nécessaires à l’achat de l’unique appareil au Canada de génération Xi. Suite aux réussites du robot en urologie, d’autres secteurs d’interventions sont maintenant disponibles.