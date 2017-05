Un défi de cœur pour Leucan à Danville

Asbestos (SM)- Leucan Estrie lançait sa 17e édition du Défi têtes rasées Leucan en avril dernier. Depuis, des sites de rasage Leucan se sont organisés dans la région de même que des défis personnalisés.

Elric Vaillancourt se laisse pousser les cheveux depuis un an et demi pour soutenir Leucan. En 2014, le verdict tombe, sa cousine Chloé, âgée de 9 ans, est atteinte d’une leucémie. Elle a quitté ce monde le 15 mai 2015. «Maintenant on vit avec le souvenir de son sourire et sa joie de vivre. En septembre, j’ai couru un 5 km pour Leucan et mon fils a complété le 2,5 km avec moi. Il m’a soutenu et poussé à ne pas lâcher. En revenant à la maison, il m’a dit qu’il voulait faire le défi pour Chloé», explique Annic Gingras, la maman d’Élric.

Ainsi, le dimanche 30 avril, au Hall de Shipton de Danville, avait lieu le défi personnalisé Têtes rasées «On t’oublie pas Chloé». Deux hommes et deux jeunes hommes ont été rasés lors de cet événement. La somme de 3 520 $ a ainsi pu être remise à Leucan. Durant cet après-midi de défi personnalisé, un diner spaghetti était servi par l’équipe du délice des Sommets, il y avait un encan silencieux sur place grâce à la collaboration de commerçants de la région, et les plus petits ont peu s’amuser dans des jeux gonflables et en profiter pour se faire maquiller.

Mentionnons également qu’une première activité s’était tenue le 20 avril au Pub Moulin7 lors d’un jeudi acoustique avec Pierre Favreau et Serge Doucet. Cette soirée avait permis d’amasser la somme de 535 $.