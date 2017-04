Une intervenante psychosociale s’ajoute à l’équipe du CFVSF

Windsor – Le Centre des femmes du Val-Saint-François (CFVSF) annonce l’arrivée Arianne Gravel à titre d’intervenante psychosociale. Diplômée en psychoéducation de l’Université de Montréal, elle cumule plus de huit années d’expérience professionnelle auprès de jeunes, de familles, de femmes ayant vécu des agressions à caractère sexuel et d’adultes aux prises avec un problème de santé mentale.

Mme Gravel se joint à Ghislaine Robert et Sophia Cherrat, intervenantes au CFVSF. Elles assureront l’offre du service d’aide individuelle et l’animation d’activités de groupe dans les villes de Windsor, Richmond, Valcourt et Asbestos.

La directrice de l’organisme, Marie-Andrée Dupont, rappelle que le service d’aide individuelle est gratuit pour les femmes qui deviennent membres de l’organisme (coût 5 $). Il y a une possibilité de 10 rencontres sur une base annuelle. Un service de gardiennage est disponible sur demande. Les femmes intéressées peuvent bénéficier du service en téléphonant au 819 845-7937, ou sans frais au 1 800 909-7937. Plus d’informations au sujet des activités de l’organisme se trouvent sur le site internet cfvsf.com et la page Facebook de l’organisme.