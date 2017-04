La MRC des Sources invitée à bouger pour la santé de sa population

Asbestos – Afin d’amasser des fonds pour venir en aide aux résidents de la MRC des Sources atteints de cancer, de maladies dégénératives ou autre problème de santé critique, l’événement sportif Bouge pour la santé est de retour pour une 7e édition le 3 juin prochain.

Le nouveau président du comité organisateur de cette activité sportive, Richard Vaillancourt, a annoncé les objectifs pour l’édition 2017. Il espère rallier le plus de participants possible afin d’amasser les 20000 $ souhaités. En 2016, ce sont près de 450 personnes qui ont couru et marché aux profits des malades qui doivent recevoir des soins de santé à l’extérieur.

«L’an dernier, une trentaine de personnes ont bénéficié de l’argent amassé. Ces personnes n’avaient pas les moyens de se déplacer et ils ne répondaient pas aux critères des autres programmes d’aide disponibles. Depuis 7 ans, Bouge pour la santé a permis d’amasser la somme de plus de 120 000 $», a tenu à préciser M. Vaillancourt.

Martin Proulx, chiropraticien et président d’honneur de l’événement, invite donc la population à venir prendre part aux défis de marche (5 ou 10 km) et à ceux de course (1, 2, 5, 10 et 21 km) à travers les rues d’Asbestos et de Danville. Une ambiance festive attend les coureurs et leurs accompagnateurs.

Afin de recruter davantage de marcheurs, le comité pourra compter sur la collaboration du Groupe médecins de famille (GMF) où les médecins et infirmières inviteront leurs patients à prendre part à cet exercice qui «est un excellent remède physique et psychologique, et marcher en groupe, c’est encore plus motivant», a ajouté docteure Émilie Delisle.

Et puisque cet événement en est un de prévention des saines habitudes de vie, les élèves de la MRC des Sources bénéficieront d’un tarif spécial. À noter que les jeunes de l’Escale doivent s’inscrire directement à l’école. Et le défi des entreprises et aussi de retour cette année. En nouveauté, la Maison des familles Famill’Action offrira aux coureurs un service de halte-garderie. Les réservations sont toutefois néces- saires.

Pour connaître les heures de départ de chacun des défis, s’inscrire et connaître tous les détails de l’événement, il suffit de visiter le site quebecsportif.com ou la page Facebook de l’événement.

Le comité organisateur aimerait également mentionner qu’il est à la recherche de bénévoles.