Colombe Landry crée une rencontre entre la culture et l’environnement

Comté de Richmond – Québec solidaire et sa candidate de Richmond, Colombe Landry, se positionnent pour la protection de l’environnement du Parc régional du Mont Ham jusqu’au Boisé Fabi, en passant par le Parc historique de la Poudrière. MmeLandry a trouvé une façon originale d’attirer l’attention sur cet enjeu environnemental. Ainsi, un pique-nique suivi d’une randonnée s’est tenu au Boisé Fabi à Rock-Forest.

En déambulant dans le sentier, les participants découvraient en même temps les affiches thématiques créées par des graphistes à l’invitation de Québec solidaire, accrochées à des cordes à linge tendues entre les arbres. «Comme beaucoup, j’ai été séduite par ces affiches. J’ai voulu les faire découvrir. Je trouve que la culture et la qualité de l’environnement sont très proches parents. Impossible d’imaginer un monde vivable sans l’un ou sans l’autre».

Un de ces graphistes, Jean-Guillaume Blais, était sur place pour parler de son expérience et de sa démarche artistique. Il est, entre autres, auteur de la populaire Au Québec, c’est par la gauche qu’on se dépasse. «On voit le résultat incroyable de donner carte blanche à des artistes pour exprimer leurs préoccupations et leurs visions des enjeux environnementaux et sociétaux», constate candidate.

Protéger les boisés urbains fait partie des préoccupations environnementales de Québec solidaire pour Richmond. «Le Camping et parc Watopeka en est un bel exemple. De tels lieux permettent de purifier l’air et d’améliorer la qualité de vie des gens; prendre une marche dans un boisé permet de décompresser, petit geste qui peut faire toute la différence dans une journée», d’apprécier Colombe Landry.