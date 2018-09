5000 postes du secteur public en région : il faut avoir notre part! – André Bachand

Comté de Richmond – À l’occasion de cette dernière semaine de campagne, le candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans Richmond, André Bachand, a fait connaître les engagements pris par sa formation politique en matière de décentralisation des emplois et d’autonomie municipale.

«Notre chef a été très clair, sous un gouvernement de la CAQ, 5 000 postes du secteur public seront transférés en région, et ce, sur un horizon de 10 ans. Chaque ministère et organisme devront présenter un plan pour déménager ces postes, dans toutes les régions, y compris les plus petites municipalités. On va profiter des départs à la retraite pour déplacer des postes sans obliger qui que ce soit à déménager et pour ma part, je m’engage à faire toutes les représentations nécessaires pour que nous obtenions notre juste part de ces emplois», a expliqué M.Bachand.

Le candidat de la CAQ dans Richmond a également profité de la dernière semaine de cette campagne électorale historique pour rappeler la promesse de sa formation politique d’offrir l’accès à Internet haute vitesse et à une couverture cellulaire sur l’ensemble du territoire habité, partout au Québec. La CAQ a également promis de céder 1% de la TVQ aux villes, de manière d’assurer une croissance stable des revenus municipaux.

De plus, un gouvernement de la CAQ créera un fonds pour la décontamination des terrains contaminés et renflouera le fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées. «Le fonds est vide, on va le remplir. On va préserver nos cours d’eau, valoriser nos terrains et dépolluer. Voilà des investissements rentables et durables», a déclaré André Bachand.

«Ça fait 15 ans que les libéraux sont au pouvoir. Si on veut que ça change au Québec, si on veut faire plus et faire mieux, il faut changer de gouvernement. Et le seul parti qui a l’équipe, qui est capable de battre les libéraux et de former le prochain gouvernement, c’est la CAQ», a conclu André Bachand.