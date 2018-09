André Bachand : au renfort pour les proches aidants

Comté de Richmond – Le candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Richmond, André Bachand, souhaite offrir davantage de soutien à ceux et celles que l’on appelle les proches aidants. «La CAQ a annoncé sa volonté d’améliorer les conditions de vie des proches aidants et de bonifier le soutien qui leur est offert. Les proches aidants sont fatigués, à bout de souffle et incapables d’obtenir du répit», a-t-il fait valoir.

M.Bachand estime que la contribution des proches aidants doit être davantage reconnue et valorisée, et ce, tant sur le plan légal que financier. «On ne doit pas oublier qu’au Québec, ce sont 1,6 million de personnes qui, chaque jour, se démènent pour s’occuper d’un proche. Ces hommes et ces femmes qui soutiennent leur conjoint, leurs parents ou leur enfant handicapé méritent de l’aide et la CAQ s’engage à mieux les soutenir. Il faut également bien comprendre que, sans les proches aidants, c’est le réseau de la santé qui devrait prendre en charge des dizaines de milliers de personnes additionnelles.»

Le candidat estime à cet égard que la Coalition Avenir Québec a annoncé une bonification du crédit d’impôt pour aidant naturel allant jusqu’à 2 500$. De plus, pour offrir plus de répit aux aidants naturels, un gouvernement de la CAQ participera à la construction de 20 maisons Gilles-Carle au cours des 10 prochaines années. Ces maisons seront construites en partenariat avec la Fondation Maison Gilles-Carle. La CAQ s’engage aussi à faire adopter la première politique nationale sur les proches aidants de l’histoire du Québec. Son gouvernement consultera les organismes communautaires, les chercheurs, et le Regroupement des aidants naturels du Québec afin d’élaborer les priorités, les mécanismes et le financement de cette future politique structurante.

«Je pense que ces mesures démontrent ce que nous disons depuis le début de cette campagne électorale: un futur gouvernement de la Coalition Avenir Québec se démarquera par sa compassion et son engagement à l’égard de ceux et celles qui font d’immenses sacrifices pour venir en aide à leurs proches», a conclu André Bachand.