Couverture Internet et cellulaire : André Bachand en fait une priorité

Comté de Richmond (RC) – Le candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans le comté de Richmond, André Bachand, a profité de l’annonce de son chef, François Legault, d’un d’investissements de 400 millions de dollars sur quatre années pour prendre un engagement ferme à l’endroit de l’internet et du cellulaire.

« Il faut que tous les citoyens et citoyennes de la circonscription de Richmond aient accès à internet haute vitesse et au réseau cellulaire. Il est inacceptable qu’aujourd’hui encore, il y ait des foyers qui n’ont pas de service internet haute vitesse. Pour les familles et pour les agriculteurs, Internet et le cellulaire sont devenus incontournables» a rappelé André Bachand en date du 31 août.

Selon le candidat de la CAQ, le développement des régions doit redevenir une priorité des gouvernements. Il en a profité pour lancer un message clair aux agriculteurs : « Les familles et les agriculteurs qui occupent et valorisent notre territoire représentent l’avenir de nos régions, ils méritent de profiter des mêmes avantages que les autres familles et que les autres entreprises qui vivent en milieu urbain. Les fermes sont aujourd’hui des entreprises et Internet est devenu essentiel. Pour les familles, Internet est devenu un outil incontournable pour l’éducation de nos enfants; c’est inacceptable qu’ils en soient privés parce qu’ils vivent en milieu rural », a rappelé M. Bachand.

Avec cette annonce, le caquiste affirme que les moyens concrets seront mis en place. « Il est impératif pour les municipalités qui ne sont pas couvertes par ces services dans le comté soient desservis le plus rapidement et le plus efficacement possible. »

André Bachand compte tout mettre en œuvre pour qu’aucune famille de la circonscription ne soit oubliée. « Je vais m’assurer avec les MRC du territoire de régler la situation. Pour attirer de nouvelles familles et de nouvelles entreprises en région, l’enjeu de l’accès à Internet haute vitesse et le réseau cellulaire étendu est incontournable. Je veux travailler pour le développement des régions; c’est la première étape à franchir pour y arriver. Il faut faire plus et faire mieux pour les communautés rurales dans Richmond. Il faut agir maintenant », de conclure M. Bachand.