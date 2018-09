Colombe Landry pour une 4e fois sur la ligne de départ

Comté de Richmond – Pour sa quatrième lancée dans une campagne électorale avec Québec solidaire, Colombe Landry profitera de ses expériences antérieures de 2008, 2012 et 2014 pour atteindre des objectifs inégalés le 1er octobre prochain.

Les 11, 18 et 19 août derniers, lors de quatre sorties publiques (Fête du village d’Ulverton, Festival de soccer du Club Mistral de Sherbrooke, Mi-Vallon en Fête et Tombola familiale de St-Élie), elle a rencontré les gens de sa circonscription. MmeLandry se dit attentive aux multiples besoins de la population.

«Mes trente-cinq ans de travail engagé dans le domaine de la santé et des services sociaux et mon militantisme dans le milieu syndical m’ont permis de développer une capacité d’écoute et un intérêt indéfectible pour le bien commun», précise Colombe Landry.

La candidate veut porter des dossiers tels que la mise en place d’une assurance dentaire publique, le rétablissement des services publics en région et la protection de l’environnement notamment par l’achat local, par la culture biologique et par une diminution de 50% des tarifs du transport en commun.

«L’amélioration de la santé de la population et de la qualité de l’environnement sont des préoccupations qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Ce que j’entends de tous ceux et celles que je rencontre, c’est qu’il est de plus en plus urgent de mettre des moyens en place pour y parvenir», soutient MmeLandry.

Son intégrité, sa persévérance et sa capacité d’action sont, selon elle, ce qui en fait une candidate qui travaille assurément pour l’avancée du Québec en région.