Véronique Vigneault sur le terrain dans Richmond à bord de la Véromobile

Comté de Richmond –C’était vendredi le 3 août dernier que la candidate du Parti Québécois dans Richmond, Véronique Vigneault, lançait officiellement sa campagne électorale. Pour l’occasion, plus d’une soixantaine personnes étaient réunis à la Maison des jeunes Serge-Forest à Rock-Forest, lors d’un BBQ festif.

Le député de Saint-Jean, Dave Turcotte, était présent afin de souligner le parcours exceptionnel de la candidate, qui allie des expériences professionnelles tant sur le plan de l’intervention, de l’entreprenariat, de la gestion que du développement économique.

Mme Vigneault a profité de l’activité pour dévoiler aux personnes présentes la Véromobile, une roulotte à son effigie qui fera office de bureau de campagne itinérant pour les deux prochains mois afin d’être constamment sur le terrain et près des communautés. La candidate a réaffirmé sa vision de faire de la politique.

« Je souhaite demeurer moi-même tout au long de ma campagne, c’est-à-dire être une personne présente et proactive, qui sait écouter et qui va au-devant des gens, qui crée des opportunités d’échanges et de partage. C’est ce que symbolise la Véromobile, ma maison pour les huit prochaines semaines, qui est une façon de favoriser le dialogue, d’aller rencontrer les gens sur le terrain pour discuter, entendre leurs préoccupations et leurs idées, comprendre de visu leurs réalités. Je prendrai le temps d’aller dans chaque municipalité, chaque communauté, pour que les gens me disent comment je peux être au service de Richmond et bien les représenter ».

Il est possible au cours des prochaines semaines de suivre, via la page Facebook de la candidate, les multiples déplacements et déploiements de la Véromobileà travers les municipalités de la circonscription de Richmond, et la population est invitée à venir rencontrer la candidate et son équipe.

« Lorsque nous nous installerons à un endroit, pour une, deux ou trois journées, nous souhaitons que les gens, spontanément, viennent nous voir. Nous aurons des breuvages, de l’animation et un espace expressément aménagé pour discuter et passer du bon temps. Tout cela est à l’image de la campagne que je mène depuis plusieurs semaines déjà : positive, pour les gens de Richmond, pour notre région. Je suis une fille de terrain et j’entends bien le prouver tout au long de ma carrière politique », d’ajouter la candidate Véronique Vigneault.